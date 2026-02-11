В Одеській області в акваторії Чорного моря зафіксували нові маслянисті плями на воді та на території національного парку Тузловські лимани, які виникли через пошкодження цистерн у районі Аджалицького лиману із соняшниковою олією російськими безпілотниками.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Екологічна катастрофа у Чорному морі через атаки РФ

Як стверджують у Центрі протидії дезінформації, нові маслянисті плями зафіксовано у межах Одеського району.

Причиною називають пошкодження цистерн у районі Аджалицького лиману із соняшниковою олією російськими дронами наприкінці грудня 2025 року.

Зазначається, що внаслідок цього частина олії потрапила у Чорне море. На території парку Тузловські лимани працівники наразі фіксують забруднення площі близько 10 тис. кв. м.

– Попри те, що основна маса олії з часом полімеризувалася та осіла на дні Одеської затоки, її плівка на поверхні обмежує доступ кисню та ускладнює дихання морських організмів. Під час останнього шторму це спричинило масову загибель крабів, – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Центрі протидії дезінформації, цей інцидент – це черговий акт екологічного терору російських військ у Чорному морі.

Там зазначили, що атаки Росії по портах, цивільних промислових і логістичних об’єктах створюють не лише загрози життю людей, а й знищують екосистему, наслідки чого виходять далеко за межі бойових дій.

