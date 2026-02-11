Президент Владимир Зеленский во главе украинской делегации примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая состоится 13-15 февраля 2026 года.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице MSC в социальной сети X.

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности

– Мы имеем честь подтвердить, что президент Зеленский вернется в Мюнхен и возглавит делегацию Украины, – говорится в сообщении.

Отмечается, что от имени своей страны Зеленский примет премию Эвальда фон Клейста, посвященную храброму украинскому народу.

В канцелярии канцлера Германии Фридриха Мерца, чье выступление откроет конференцию, ранее уже подтвердили планы встретиться с президентом Украины в рамках MSC.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности анонсировали самую большую в истории американскую делегацию, в которую вошли десятки сенаторов.

Программой предусмотрен визит государственного секретаря США Марко Рубио с последующим выездом в Венгрию и Словакию, в то же время министр иностранных дел Китая Ван И приедет на форум непосредственно из Будапешта.

В этом году среди участников конференции ожидают лидеров Франции, Чехии, Молдовы, Колумбии и стран Балтии, а также руководителей правительств Канады, Польши и стран Северной Европы.

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности соберет более 1 тыс. представителей из более чем 115 стран, в том числе около 60 высших лидеров стран. По информации организаторов, свое участие уже подтвердили более двух третей руководителей европейских правительств и стран.

В конференции примет участие рекордное количество лидеров международных организаций — более 50 человек. В частности, ожидается присутствие руководителей ЕС, НАТО, ОБСЕ, Всемирного банка, ВТО и многочисленных структур ООН и АСЕАН.

