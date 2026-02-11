Президент Володимир Зеленський на чолі української делегації братиме участь у 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться протягом 13-15 лютого 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці MSC у соціальній мережі X.

Участь Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки

– Ми маємо честь підтвердити, що президент Зеленський повернеться до Мюнхена і очолить делегацію України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від імені своєї країни Зеленський прийме премію Евальда фон Клейста, яка присвячена хороброму українському народу.

У канцелярії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, чий виступ відкриє конференцію, раніше вже підтвердили про плани зустрітися з президентом України у межах MSC.

Організатори Мюнхенської конференції з безпеки анонсували найбільшу в історії американську делегацію, до якої увійшли десятки сенаторів.

Програмою передбачено візит державного секретаря США Марко Рубіо з подальшим виїздом до Угорщини та Словаччини, водночас міністр закордонних справ Китаю Ван Ї приїде на форум безпосередньо з Будапешта.

Цьогоріч серед учасників конференції очікують лідерів Франції, Чехії, Молдови, Колумбії та країн Балтії, а також очільників урядів Канади, Польщі та країн Північної Європи.

Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки об’єднає понад 1 тис. представників із понад 115 держав, зокрема, близько 60 найвищих лідерів країн. За інформацією організаторів, свою присутність уже підтвердили понад дві третини очільників європейських урядів та країн.

У конференції візьме участь рекордна кількість лідерів міжнародних організацій — понад 50 осіб. Зокрема, очікується присутність керівників ЄС, НАТО, ОБСЄ, Світового банку, СОТ та численних структур ООН і АСЕАН.

