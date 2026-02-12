Союзники должны срочно передать Украине ракеты PAC-3 для усиления противовоздушной обороны и увеличить взносы в инициативу PURL.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, который впервые присутствует на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн после назначения на должность.

Федоров призвал срочно передать Украине ПВО

– Самым эффективным средством противодействия баллистике являются ракеты PAC-3 к системам Patriot. Нам критически необходимы средства для перехвата баллистики, ведь Россия хочет уничтожить нашу критическую инфраструктуру этой зимой, – сказал Федоров.

Министр обороны призвал партнеров срочно передать Украине ракеты PAC-3 со своих складов для защиты украинской энергетики в течение зимнего периода.

В то же время Федоров просит союзников увеличить взносы в программу PURL, через которую Украина получает PAC-3 и другие критически необходимые ракеты-перехватчики для защиты неба.

Как отметил Федоров, для обновленной команды Министерства обороны президент Украины Владимир Зеленский поставил четкую задачу.

В частности, необходимо построить систему, способную остановить российские войска в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и кибератаки по РФ и ее экономике.

Кроме этого, стоит сделать цену войны для Москвы такой, которую она не сможет потянуть. По его мнению, украинский подход к войне уже дает результат, ведь потери российской армии только увеличиваются.

Как он объяснил, в декабре Россия понесла рекордные потери — 35 тыс. военных убитыми и тяжелоранеными. По его словам, все эти потери верифицированы и имеют видеоподтверждение.

Министр обороны подчеркнул, что цель Украины — по меньшей мере 50 тыс. подтвержденных потерь ежемесячно в российской армии.

