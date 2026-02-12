Федоров призвал на Рамштайне срочно передать Украине ракеты PAC-3
- Министр обороны Михаил Федоров на заседании Рамштайн призвал союзников срочно передать ракеты PAC-3 к системам Patriot для защиты энергетики от российской баллистики.
- Он подчеркнул, что стратегической целью Украины является усиление асимметричных ударов по РФ и увеличение ежемесячных потерь врага до 50 тыс. человек.
Союзники должны срочно передать Украине ракеты PAC-3 для усиления противовоздушной обороны и увеличить взносы в инициативу PURL.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, который впервые присутствует на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн после назначения на должность.
Федоров призвал срочно передать Украине ПВО
– Самым эффективным средством противодействия баллистике являются ракеты PAC-3 к системам Patriot. Нам критически необходимы средства для перехвата баллистики, ведь Россия хочет уничтожить нашу критическую инфраструктуру этой зимой, – сказал Федоров.
Министр обороны призвал партнеров срочно передать Украине ракеты PAC-3 со своих складов для защиты украинской энергетики в течение зимнего периода.
В то же время Федоров просит союзников увеличить взносы в программу PURL, через которую Украина получает PAC-3 и другие критически необходимые ракеты-перехватчики для защиты неба.
Как отметил Федоров, для обновленной команды Министерства обороны президент Украины Владимир Зеленский поставил четкую задачу.
В частности, необходимо построить систему, способную остановить российские войска в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и кибератаки по РФ и ее экономике.
Кроме этого, стоит сделать цену войны для Москвы такой, которую она не сможет потянуть. По его мнению, украинский подход к войне уже дает результат, ведь потери российской армии только увеличиваются.
Как он объяснил, в декабре Россия понесла рекордные потери — 35 тыс. военных убитыми и тяжелоранеными. По его словам, все эти потери верифицированы и имеют видеоподтверждение.
Министр обороны подчеркнул, что цель Украины — по меньшей мере 50 тыс. подтвержденных потерь ежемесячно в российской армии.