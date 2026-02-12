Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн представят видение противостояния полномасштабной российской агрессии на 2026 год.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе, сообщает Суспільне.

Встреча Рамштайн: видение Украины 2026 год

– Мы продолжаем бороться с Россией. Наша стратегия работает. Мы уничтожили 35 тыс. россиян в декабре, в январе – 30 тыс. У нас есть видение на этот год, которое представим на встрече, – сказал Федоров.

Сейчас смотрят

Министр высказал предположение, что Украина получит хорошую поддержку от партнеров во время Рамштайна.

Как отметил Федоров, российские войска наносят удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре, потому что не имеют возможности добиться успехов на поле боя.

– Россия воюет с нашей гражданской инфраструктурой, с тепловыми станциями, с электростанциями, – рассказал он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Организация Североатлантического договора будет продолжать поддержку Украины в вопросах обучения военных и поставки вооружения.

По его словам, союзники уже сейчас работают над формированием надежных гарантий безопасности, которые должны заработать после достижения перемирия или заключения полноценного мирного соглашения.

В четверг, 12 февраля, состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.