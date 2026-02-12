Украина представит стратегию на 2026 год на встрече Рамштайн — Федоров
- Украина представит стратегическое видение противостояния российской агрессии на 2026 год во время очередного заседания в формате Рамштайн.
- Министр обороны Михаил Федоров подчеркнул эффективность текущей стратегии ВСУ и выразил надежду на мощную поддержку партнеров в укреплении ПВО для защиты гражданской инфраструктуры.
Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн представят видение противостояния полномасштабной российской агрессии на 2026 год.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе, сообщает Суспільне.
Встреча Рамштайн: видение Украины 2026 год
– Мы продолжаем бороться с Россией. Наша стратегия работает. Мы уничтожили 35 тыс. россиян в декабре, в январе – 30 тыс. У нас есть видение на этот год, которое представим на встрече, – сказал Федоров.
Министр высказал предположение, что Украина получит хорошую поддержку от партнеров во время Рамштайна.
Как отметил Федоров, российские войска наносят удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре, потому что не имеют возможности добиться успехов на поле боя.
– Россия воюет с нашей гражданской инфраструктурой, с тепловыми станциями, с электростанциями, – рассказал он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Организация Североатлантического договора будет продолжать поддержку Украины в вопросах обучения военных и поставки вооружения.
По его словам, союзники уже сейчас работают над формированием надежных гарантий безопасности, которые должны заработать после достижения перемирия или заключения полноценного мирного соглашения.
В четверг, 12 февраля, состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.