Союзники мають терміново передати Україні ракети PAC-3 для посилення протиповітряної оборони та збільшити внески до ініціативи PURL.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, який вперше перебуває на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн після призначення на посаду.

Федоров закликав терміново передати Україні ППО

– Найефективніший засіб протидії балістиці – ракети PAC-3 до систем Patriot. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже Росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими, – сказав Федоров.

Міністр оборони закликав партнерів терміново передати Україні ракети PAC-3 зі своїх складів для захисту української енергетики протягом зимового періоду.

Водночас Федоров просить союзників збільшувати внески до програми PURL, через яку Україна отримує PAC-3 та інші критично необхідні ракети-перехоплювачі для захисту неба.

Як зазначив Федоров, для оновленої команди Міністерства оборони президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання.

Зокрема, необхідно побудувати систему, яка здатна зупинити російські війська у небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по РФ та її економіці.

Крім цього, варто зробити ціну війни для Москви такою, яку вона не зможе потягнути. На його думку, український підхід до війни вже дає результат, адже втрати російської армії лише збільшуються.

Як він пояснив, у грудні Росія зазнала рекордних втрат – 35 тис. військових убитими та важкопораненими. За його словами, всі ці втрати верифіковані та мають відеопідтвердження.

Міністр оборони наголосив, що мета України – щонайменше 50 тис. підтверджених втрат щомісяця у російській армії.

