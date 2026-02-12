В четверг, 12 февраля, Верховная Рада досрочно завершила пленарную неделю из-за отсутствия голосов нардепов. Часть народных избранников отсутствовали из-за командировок и отравлений.

До 24 февраля парламент не будет проводить голосования.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Сейчас смотрят

ВР досрочно завершила пленарную неделю

По словам Железняка, в этот день Рада не смогла рассмотреть ни один вопрос, поскольку в сессионном зале не хватило народных депутатов для принятия решений.

Среди причин – пребывание части парламентариев за границей, а также случаи отравления после вчерашнего посещения парламентской столовой.

Железняк отметил, что в работе парламента объявлена ​​пауза и до 24 февраля голосования не планируются.

Что известно об отравлении депутатов

По данным СМИ, речь идет о десятках депутатов с подтвержденными симптомами – ориентировочно от 10 до 30 человек.

Большинство ощущают подобные проявления: высокую температуру, слабость, кишечные расстройства и диарею.

Некоторые источники предполагают, что заражение могло произойти в депутатской столовой, хотя не все пострадавшие там питались.

Другие собеседники считают, что симптомы больше напоминают признаки ротавируса, вспышки которого в последнее время фиксировались в Буковеле и других городах, включая столицу.

В столовой ВР проводят проверку

Верховная Рада временно приостановила работу парламентской столовой, где, по предварительным данным, могли отравиться народные депутаты.

В настоящее время в помещении проводят санитарную проверку.

– Сразу после получения соответствующей информации начата проверка. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований, – проинформировали в пресс-службе.

Несмотря на это, Верховная Рада продолжает работу над рядом важных законодательных инициатив.

В частности, речь идет о законопроекте о детенизации рынка аренды жилья и внедрении прозрачных правил деятельности риелторов с целью защиты клиентов от недобросовестных посредников.

Также парламент принял закон, устанавливающий новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий, предусмотрев отдельные механизмы для эвакуации детей и других уязвимых категорий.

Кроме того, народные депутаты поддержали закон о годовой отсрочке от мобилизации для молодежи, отслужившей по контракту во время военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 243 парламентария.

На этом фоне президент Владимир Зеленский ранее призвал парламент подготовить необходимые законодательные изменения для организации выборов.

В декабре 2025 года в Раде была создана рабочая группа для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркивал, что соответствующий закон будет иметь одноразовое действие, а Центральная избирательная комиссия уже возобновила работу Государственного реестра избирателей.

К подготовке законопроекта присоединились более 60 участников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.