У четвер, 12 лютого, Верховна Рада достроково завершила пленарний тиждень через брак голосів нардепів. Частина народних обранців були відсутні через відрядження та отруєння.

До 24 лютого парламент не проводитиме голосувань.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

ВР достроково завершила пленарний тиждень

За словами Железняка, цього дня Рада не змогла розглянути жодного питання, оскільки в сесійній залі не вистачило народних депутатів для ухвалення рішень.

Серед причин – перебування частини парламентарів за кордоном, а також випадки отруєння після вчорашнього відвідування парламентської їдальні.

Железняк зазначив, що в роботі парламенту оголошено паузу і до 24 лютого голосування не плануються.

Що відомо про отруєння депутатів

За даними ЗМІ, йдеться про десятки депутатів із підтвердженими симптомами – орієнтовно від 10 до 30 осіб.

Більшість відчуває подібні прояви: високу температуру, слабкість, кишкові розлади та діарею.

Деякі джерела припускають, що зараження могло статися в депутатській їдальні, хоча не всі постраждалі там харчувалися.

Інші співрозмовники вважають, що симптоми більше нагадують ознаки ротавірусу, спалахи якого останнім часом фіксували у Буковелі та інших містах, включно зі столицею.

В їдальні ВР проводять перевірку

Верховна Рада тимчасово припинила роботу парламентської їдальні, де, за попередніми даними, могли отруїтися народні депутати.

Нині у приміщенні проводять санітарну перевірку.

– Одразу після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з’ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень, – поінформували у пресслужбі.

Попри це, Верховна Рада продовжує роботу над низкою важливих законодавчих ініціатив.

Зокрема, йдеться про законопроєкт щодо детінізації ринку оренди житла та запровадження прозорих правил діяльності рієлторів з метою захисту клієнтів від недобросовісних посередників.

Також парламент ухвалив закон, який встановлює нові правила обов’язкової евакуації населення із зон бойових дій, передбачивши окремі механізми для евакуації дітей та інших вразливих категорій.

Крім того, народні депутати підтримали закон про річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

За відповідне рішення проголосували 243 парламентарі.

На тлі цього президент Володимир Зеленський раніше закликав парламент підготувати необхідні законодавчі зміни для організації виборів.

У грудні 2025 року в Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслював, що відповідний закон матиме одноразову дію, а Центральна виборча комісія вже відновила роботу Державного реєстру виборців.

До підготовки законопроєкту долучилися понад 60 учасників.

