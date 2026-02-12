Росія вперше здійснила бойовий пуск новітньої балістичної ракети Орешник під час удару по Україні вранці 21 листопада 2024 року.

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко пояснив, які характеристики ракети Орешник, що про неї відомо, якими можуть бути наслідки ураження.

Ракета Орешник: технічні характеристики

– Власне, ракета Орешник запускається з мобільної пускової установки. На пусковій установці перебуває лише одна така ракета. Комплекс називається 15П771, ракета – Р-28. Загалом швидкісні характеристики стандартні для балістичної ракети. Швидкість в режимі польоту може сягати 28 тис. км на годину. Тобто 28 М. А під час підльоту вона вже сягає 10 М, – розповів експерт.

Ракета має бойову частину, яка розділена на шість окремих індивідуальних блоків наведення. На термінальному відрізку вони розділяються і здатні уразити шість окремих цілей, пояснив Валерій Романенко.

– Вони входили в атмосферу. Дуже яскраво – це називають снопами. І те, що вони входили, якраз бачили в Дніпрі, – звернув увагу він.

За його словами, це жодним чином не високоточна зброя, адже відхилення від цілі може становити до 50 м.

На думку Валерія Романенка, Орешник – це просто попередження про те, що Росія готова застосувати ракети такого класу, проти яких європейські країни практично не мають систем, здатних їх збити.

– Тому Німеччина зараз взяла на озброєння системи, закупила в Ізраїлі щит Давіда та Arrow, які здатні боротися з такого типу ракетами, – наголосив він.

Ракета Орешник з ядерним спорядженням: якими будуть наслідки

Валерій Романенко розповів, якими можуть бути наслідки ураження, якщо застосувати ракету Орешник з ядерним спорядженням.

– Це буде радіоактивне забруднення. Довготривалий наслідок на величезних територіях, залежно від рози вітрів у момент вибуху. Радіоактивне забруднення можна понести і на Росію, і на Білорусь, і на Туреччину, і на Європу. Я не думаю, що росіяни дозволять собі таке, – припустив він.

За його словами, найближчий стандарт для таких індивідуальних боєголовок – це 150 кілотонн.

Для порівняння, скинута на Хіросиму бомба у 1945 році мала 20 кілотонн. Тоді було знищено практично ціле місто в Японії.

– Шість боєголовок розкидані в радіусі кілька десятків км, може бути, якщо там індивідуально наведені та на максимальну дальність. Тобто розміром з пів Дніпропетровської області може бути радіоактивне забруднення в початковий момент. Це зброя середньої дальності, загалом ракетно-ядерної війни. Якщо таку зброю застосують по Європі – це серйозно буде Третя світова війна, – наголосив авіаексперт.

Орешник у Білорусі

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що з Росії в Білорусь 17 грудня доставили ракетний комплекс Орешник.

17 грудня кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що ракетний комплекс Орешник стане на бойове чергування до кінця 2025 року.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, інформація про Орешник у Білорусі — це пропаганда страху для Європи. Він наголосив, що ця зброя носить виключно інформаційний характер.

