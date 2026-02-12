Симуляторы F-16 для Украины: Нидерланды объявили о новой помощи
- Нидерланды передадут Украине симуляторы истребителей F-16.
- Симуляторы будут использоваться для обучения украинских пилотов.
Нидерланды передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для обучения украинских пилотов в рамках дальнейшей поддержки обороноспособности государства.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.
Симуляторы F-16 для Украины: что известно
По словам Брекельманса, Украина переживает чрезвычайно сложный зимний период, поэтому партнеры должны сделать все возможное, чтобы помочь ей сохранить позиции и усилить оборону до весны.
Министр напомнил, что в течение последних недель Нидерланды оказали Украине помощь на сотни миллионов евро, в частности в виде беспилотников и боеприпасов.
Передача симуляторов F-16 должна помочь Украине в подготовке пилотов и дальнейшей эксплуатации американских истребителей, которые уже используются Воздушными силами ВСУ.
В то же время Брекельманс отметил, что не будет раскрывать технические детали, поскольку такая информация может быть ценной для России.