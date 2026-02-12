Нідерланди передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для навчання українських пілотів у межах подальшої підтримки обороноздатності держави.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі.

Симулятори F-16 для України: що відомо

За словами Брекельманса, Україна переживає надзвичайно складний зимовий період, тому партнери мають зробити все можливе, щоб допомогти їй зберегти позиції та посилити оборону до весни.

Зараз дивляться

Міністр нагадав, що протягом останніх тижнів Нідерланди надали Україні допомогу на сотні мільйонів євро, зокрема у вигляді безпілотників і боєприпасів.

Передача симуляторів F-16 має допомогти Україні в підготовці пілотів і подальшій експлуатації американських винищувачів, які вже використовуються Повітряними силами ЗСУ.

Водночас Брекельманс зазначив, що не розкриватиме технічних деталей, оскільки така інформація може бути цінною для Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.