Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза. Они обсудили восстановление энергетики и подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.

Как заявил Денис Шмыгаль, он проинформировал послов стран G7 и ЄС об общей сложной ситуации в энергетике, вызванной массированными атаками России на украинские объекты.

По его словам, необходимо восстановить генерацию, подстанции и сети, а также сформировать резервы оборудования и мощностей. В то же время Украина нуждается в крупных генераторах и трансформаторах.

Как отметил Шмыгаль, Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Он отметил, что помощь партнеров особенно ценна при формировании запасов энергоносителей.

– Наша цель – развитие и расширение когенерации, – утверждает министр энергетики.

Шмыгаль рассказал, что только с 26 января в Украину поступило более 560 единиц энергетического оборудования из разных стран, в частности, G7.

По его словам, 1152 тонны распределили из хабов Министерства энергетики Украины для поддержки больниц, социальной инфраструктуры и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказал Шмыгаль, Украина заинтересована в передаче выведенного из эксплуатации, но пригодного к использованию энергетического оборудования.

Также во время встречи обсудили создание Ukraine Energy Support Coordination Group по примеру оборонного Рамштайна. Шмыгаль анонсировал подготовку к такой встрече в ближайшее время.

Кроме этого, Шмыгаль обсудил с послами стран G7 и ЕС важные стратегические инициативы развития энергетического сектора Украины в сфере цифровизации, повышения эффективности, приватизации и корпоратизации.

Как рассказал министр, он призвал партнеров рассмотреть участие в восстановлении энергетического сектора Украины.

