Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн представлять бачення для протистояння повномасштабній російській агресії на 2026 рік.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров перед засіданням Ради Україна-НАТО в Брюсселі, повідомляє Суспільне.

Зустріч Рамштайн: бачення України 2026 рік

– Ми продовжуємо боротися з Росією. Наша стратегія працює. Ми знищили 35 тис. росіян у грудні, у січні – 30 тис. Ми маємо бачення на цей рік, яке представимо на зустрічі, – сказав Федоров.

Міністр висловив припущення, що Україна отримає хорошу підтримку від партнерів під час Рамштайну.

Як зазначив Федоров, російські війська завдають ударів по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі, тому що не має можливості досягти успіхів на полі бою.

– Росія воює з нашою цивільною інфраструктурою, з тепловими станціями, з електростанціями, – розповів він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Організація Північноатлантичного договору продовжуватиме підтримку України в питаннях навчання військових та постачання озброєння.

За його словами, союзники вже зараз працюють над формуванням надійних гарантій безпеки, які мають запрацювати після досягнення перемир’я або укладення повноцінної мирної угоди.

У четвер, 12 лютого, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

