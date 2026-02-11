Украина сделает все, чтобы быть готовой к вступлению в Европейский Союз до 2027 года, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о вступлении Украины в ЕС до 2027 года

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина готова сделать главные вещи, чтобы быть технически готовой вступить в ЕС до 2027 года.

– Важно, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в Европейский Союз до 2027 года. По крайней мере, главные вещи мы сделаем, — сказал глава государства.

В то же время он отметил важность определения конкретной даты вступления, которая будет прописана в документе.

– Я хочу конкретную дату. Если в договоре, под которым подписывается Америка, Россия, именно Путин, я как президент Украины и Европа, не будет даты, то Россия сделает все потом, чтобы заблокировать процесс. И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы, – добавил президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что есть свидетельство того, когда кластеры не открываются.

– Были проблемы с кандидатством, была целая волна сложностей и нашей борьбы. Но, тем не менее, мы получили кандидатство. С кластерами сложнее, – сообщил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что для Украины Европейский Союз является конкретикой, потому что это гарантия безопасности для Украины.

– Это конкретика, с конкретной датой. А моя подпись сегодня на 20-пунктном плане, плане завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления, — отметил Зеленский.

Напомним, что ранее издание Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает возможность включения членства Украины в будущее мирное соглашение, предлагая варианты постепенного вступления и немедленного доступа к определенным правам.



Согласно одному из планов, Украина может стать полноправным членом ЕС уже в 2027 году, получив значительные преимущества еще в переходный период.



