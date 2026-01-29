Многие страны-члены ЕС хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году, и сейчас ведется работа, чтобы ускорить евроинтеграцию Украины.

Вступление Украины в ЕС в 2027 году является желанием многих государств-членов

Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что хочет, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году, но этому должна предшествовать большая работа.

— Да, это не только его желание (президента Украины Владимира Зеленского, – Ред.). Это также мое желание и желание многих государств-членов. Но мы увидим, когда это станет возможным, – заявила Кос, отвечая на вопрос, разделяет ли она желание Зеленского, чтобы Украина стала членом ЕС в 2027 году.

Она пояснила, что сначала нужно провести реформы и установить фундаментальные основы – “иначе страна не будет развиваться демократически и экономически”.

Сейчас смотрят

— Так что мы работаем со многими государствами-членами и моей командой здесь, в Брюсселе, чтобы как можно скорее осуществить интеграцию Украины в Европейский Союз, — подчеркнула Кос.

Напомним, что ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что Украина находится на финальной стадии вступления в Европейский Союз.

Также он оценил перспективы вступления нашего государства в ЕС до 2028 года и назвал задачи, которые необходимо выполнить.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.