Україна зробить усе, щоб технічно бути готовою до вступу до Європейського Союзу до 2027 року, заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна готова зробити головні речі, аби бути технічно готовою вступити до ЄС до 2027 року.

– Важливо, що Україна зробить усе, щоб технічно бути готовою до вступу до Європейського Союзу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо, – сказав голова держави.

Водночас він наголосив на важливості визначення конкретної дати щодо вступу, яка буде прописана у документі.

– Я хочу конкретну дату. Якщо в договорі, під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як президент України та Європа, не буде дати, то Росія зробить усе потім, щоб заблокувати процес. І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи, – додав президент.

Крім того, Зеленський зауважив, що є свідчення того, коли кластери не відкриваються.

– Були проблеми з кандидатством, була ціла хвиля складнощів і нашої боротьби. Але тим не менше ми отримали кандидатство. З кластерами складніше, – повідомив президент.

Також Зеленський наголосив, що для України Європейський Союз є конкретикою, бо це гарантії безпеки для України.

– Це конкретика, з конкретною датою. А мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу, – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше видання Bloomberg писало, що Євросоюз розглядає можливість включення членства України до майбутньої мирної угоди, пропонуючи варіанти поступового вступу та негайного доступу до певних прав.

Згідно з одним із планів, Україна може стати повноправним членом ЄС уже у 2027 році, отримавши значні переваги ще в перехідний період.

