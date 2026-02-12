Украине необходимо ускорение с пакетами для ПВО, нужно давление на РФ — Зеленский
- Владимир Зеленский назвал ускорение поставок пакетов ПВО ключевой задачей для безопасности всей Европы на фоне массированного удара РФ 24 баллистическими ракетами.
- Президент подчеркнул, что только достаточное давление на агрессора и отсутствие вознаграждения за войну смогут защитить другие европейские страны от подобных атак.
Украине срочно необходимо ускорение с пакетами для противовоздушной обороны. Это ключевая задача сейчас не только для Украины, но и для всех в Европе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в конце 1450-го дня полномасштабной войны.
Зеленский о необходимости ПВО
Сейчас в Киеве, Одессе, Днепре и области, некоторых других украинских регионах продолжается восстановление после очередного массированного удара России по энергетике, заявил президент.
– Снова было много баллистики. Большинство из всех этих российских средств было направлено именно против энергетических объектов. 24 баллистические ракеты в ночь на сегодня, еще одна управляемая ракета, более 200 дронов. Значительную часть удалось сбить, – отметил президент.
По его словам, задача министра обороны Михаила Федорова, который сейчас находится с европейцами и другими нашими партнерами в Рамштайне, заключается в том, что необходимо ускорение с пакетами для нашей ПВО.
По его мнению, это ключевая задача сейчас не только для Украины, но и для всех в Европе.
– Россияне не должны привыкать, что их ракеты и Shahed им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного, – утверждает Зеленский.
Именно поэтому нужна поддержка для Украины, считает президент. Он подчеркнул, что нужно достаточное давление на Россию.
В то же время нужно завершение войны гарантированной безопасностью и точно без каких-либо вознаграждений агрессору за войну, сказал Зеленский.
Это предпосылки, чтобы Европу просто не снесло другими российскими ударами – новыми агрессиями и такими же массированными атаками против других европейских государств, которые сейчас отбивают в Украине, подчеркнул президент.
– Постоянно работает наша переговорная группа – парни на связи с американской стороной. Украина готова к встречам, – отметил Зеленский.
К сожалению, до сих пор нет достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим разве что очередные манипуляции с Орешником – это точно не о мире, убежден президент.