Україні потрібно прискорення з пакетами для ППО, треба тиск на РФ — Зеленський
- Володимир Зеленський назвав прискорення постачання пакетів ППО ключовим завданням для безпеки всієї Європи на тлі масованого удару РФ 24 балістичними ракетами.
- Президент наголосив, що лише достатній тиск на агресора та відсутність винагород за війну зможуть захистити інші європейські країни від подібних атак.
Україні терміново необхідне прискорення з пакетами для протиповітряної оборони. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський наприкінці 1450-го дня повномасштабної війни.
Зеленський про потребу в ППО
Зараз у Києві, Одесі, Дніпрі та області, деяких інших українських регіонах триває відновлення після черговий російського масованого удару по енергетиці, заявив президент.
– Знову було багато балістики. Більшість з усіх цих російських засобів було саме проти енергетичних об’єктів. 24 балістичні ракети в ніч на сьогодні, ще одна керована ракета, понад 200 дронів. Значну частину вдалося збити, – зазначив президент.
За його словами, завдання міністра оборони Михайла Федорова, який зараз перебуває із європейцями та іншими нашими партнерами на Рамштайні, полягає у тому, що потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО.
На його думку, це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі.
– Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й Shahed їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато, – стверджує Зеленський.
Саме тому потрібна підтримка для України, вважає президент. Він наголосив, що потрібен достатній тиск на Росію.
Водночас потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за війну, сказав Зеленський.
Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами – новими агресіями та такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, які зараз відбивають в Україні, наголосив президент.
– Постійно працює наша переговорна група – хлопці на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічей, – зазначив Зеленський.
На жаль, ще досі немає достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з Орєшніком – це точно не про мир, переконаний президент.