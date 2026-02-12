Україні терміново необхідне прискорення з пакетами для протиповітряної оборони. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський наприкінці 1450-го дня повномасштабної війни.

Зеленський про потребу в ППО

Зараз у Києві, Одесі, Дніпрі та області, деяких інших українських регіонах триває відновлення після черговий російського масованого удару по енергетиці, заявив президент.

– Знову було багато балістики. Більшість з усіх цих російських засобів було саме проти енергетичних об’єктів. 24 балістичні ракети в ніч на сьогодні, ще одна керована ракета, понад 200 дронів. Значну частину вдалося збити, – зазначив президент.

За його словами, завдання міністра оборони Михайла Федорова, який зараз перебуває із європейцями та іншими нашими партнерами на Рамштайні, полягає у тому, що потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО.

На його думку, це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі.

– Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й Shahed їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато, – стверджує Зеленський.

Саме тому потрібна підтримка для України, вважає президент. Він наголосив, що потрібен достатній тиск на Росію.

Водночас потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за війну, сказав Зеленський.

Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами – новими агресіями та такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, які зараз відбивають в Україні, наголосив президент.

– Постійно працює наша переговорна група – хлопці на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічей, – зазначив Зеленський.

На жаль, ще досі немає достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з Орєшніком – це точно не про мир, переконаний президент.

