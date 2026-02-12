После российской атаки 7 февраля украинские атомные электростанции более чем на 90% восстановили мощность.

Украинские АЭС возобновили мощность более чем на 90%

Как сообщает Госатомрегулирование, в настоящее время украинские атомные станции работают стабильно.

— По состоянию на сегодня украинские атомные станции работают стабильно. Радиационная обстановка на площадках станций остается в пределах нормы. После ударов России происходит восстановление АЭС. Сейчас возобновлена ​​мощность на 90%, – сказал во время брифинга в Медиацентре Украины глава Госатомрегулирования Олег Кориков.

По его словам, на всех площадках АЭС, включая ЧАЭС, остаются мониторинговые миссии МАГАТЭ.

Напомним, что 7 февраля россияне в очередной раз совершили массированную атаку на энергетические объекты Украины, в частности Бурштынскую и Добротворскую ТЭС. Также Россия снова ударила по ТЭС ДТЭК в разных регионах, из-за чего существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что объекты атомной генерации Украины остаются приоритетными мишенями для российских атак и нуждаются в усиленной защите со стороны мира.

