Після російської атаки 7 лютого українські атомні електростанції на понад 90% відновили потужність.

Українські АЕС відновили потужність на понад 90%

Як повідомляє Держатомрегулювання, наразі українські атомні станції працюють стабільно.

– Станом на сьогодні українські атомні станції працюють стабільно. Радіаційна обстановка на майданчиках станцій лишається в межах норми. Після ударів Росії відбувається відновлення АЕС. Зараз відновлено потужність на 90%, – сказав під час брифінгу в Медіацентрі Україна голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

За його словами, на всіх майданчиках АЕС, включно із ЧАЕС, залишаються моніторингові місії МАГАТЕ.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 7 лютого росіяни вчергове здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти України, зокрема Бурштинську та Добротвірську ТЕС. Також Росія знову вдарила по ТЕС ДТЕК в різних регіонах, через що суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що об’єкти атомної генерації України залишаються пріоритетними мішенями для російських атак, що потребує посиленого захисту з боку світу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.