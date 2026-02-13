За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 60 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Противник не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери.

Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

