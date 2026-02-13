Минулої доби на фронті зафіксовано 60 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник не припиняє спроб просуватися вглиб території України. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1451-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.