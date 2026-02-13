Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили и задержали двух российских агентов, которые изготавливали самодельные бомбы для подрывов в многолюдных местах Киева и Житомира.

Об этом сообщает СБУ.

Нейтрализация новой агентурной сети ФСБ

По данным следствия, 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга согласились сотрудничать с российской ФСБ (Федеральной службой безопасности).

Сейчас смотрят

В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же агентурной сети после того, как они совершили теракт в Дарницком районе Киева.

Этих фигуранток россияне завербовали в Телеграм-канале по поиску так называемых легких заработков.

Агентки получили от ФСБ деньги на аренду квартиры в Житомире, там они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств. Инструкции предоставляла российская спецслужба.

Компоненты для взрывчатки женщины покупали в местных магазинах и на рынке. Делали это поодиночке, регулярно меняя одежду для конспирации.

После изготовления взрывных устройств агентки ожидали от куратора геолокации мест запланированных терактов.

Однако трагедии удалось избежать, сотрудники СБУ разоблачили злоумышленниц и задержали на этапе изготовления первой взрывчатки. Во время обысков найдены компоненты для бомбы, а также смартфоны с перепиской с российскими кураторами.

Следователи СБУ сообщили агенткам о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.