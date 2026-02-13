Служба безпеки України та Національна поліція викрили та затримали двох російських агенток, які виготовляли саморобні бомби для підривів у багатолюдних місцях Києва та Житомира.

Про це повідомляє СБУ.

Знешкодження нової агентурної мережі ФСБ

За даними слідства, 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга погодилися співпрацювати із російською ФСБ (Федеральною службою безпеки).

У грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж агентурної мережі після того, як вони вчинили теракт у Дарницькому районі Києва.

Цих фігуранток росіяни завербували у телеграм-каналі з пошуку так званих легких заробітків.

Агентки отримали від ФСБ гроші на оренду квартири у Житомирі, там вони облаштували підпільну лабораторію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Інструкції надавала російська спецслужба.

Компоненти до вибухівки жінки купували у місцевих магазинах та на ринку. Робили це поодинці, регулярно змінюючи одяг для конспірації.

Після виготовлення вибухових пристроїв агентки очікували від куратора геолокації місць запланованих терактів.

Проте трагедії вдалося уникнути, співробітники СБУ викрили зловмисниць та затримали на етапі виготовлення першої вибухівки. Під час обшуків знайдено компоненти до бомби, а також смартфони із листуванням із російськими кураторами.

Слідчі СБУ повідомили агенткам про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

