В ночь на 13 февраля Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.

Между тем президент Украины заявил о готовности продолжать борьбу без невыгодного мирного соглашения, а на Олимпиаде-2026 продолжается резонанс вокруг украинских спортсменов.

Атака на Одессу

Поздно вечером 12 февраля прогремели взрывы в Одессе.

Российские войска атаковали город ударными БПЛА, нанеся удар по гражданской инфраструктуре.

По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, зафиксировано попадание в два многоэтажных дома.

В одной из квартир на верхних этажах произошло повреждение без последующего возгорания.

Кроме того, поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где возник пожар хозяйственных построек. Также повреждения получили автосервис и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Пожары, возникшие на местах, оперативно ликвидировали спасатели.

Взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии. По предварительным данным, во время взрывов в Одессе обошлось без пострадавших.

Зеленский подписал закон о жилищной политике

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4586-IX об основных принципах жилищной политики, который отменяет Жилищный кодекс 1983 года и меняет правила функционирования жилищной сферы.

Документ является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Закон предусматривает новый подход к обеспечению граждан жильем и ликвидацию многолетних квартирных очередей.

Бесплатное жилье от государства смогут получить военные, спасатели, полицейские и дети-сироты.

Для других граждан вводятся социальное жилье и доступное жилье с механизмом аренды или аренды с правом выкупа.

Социальное жилье будет находиться в собственности общин, а размер арендной платы не будет превышать 30% дохода семьи.

Закон также предусматривает создание единой информационно-аналитической системы для учета жилищного фонда и граждан, нуждающихся в поддержке.

Украина не примет плохой мир — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic заявил, что Украина готова продолжать войну с Россией, если не будет возможности заключить выгодное соглашение о ее завершении.

По словам главы государства, часть его окружения обеспокоена тем, что шанс на мирные договоренности уменьшается и без соглашения уже этой весной боевые действия могут продолжаться годами.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не согласится на невыгодные условия.

Президент отметил, что после четырех лет полномасштабной войны страна готова и в дальнейшем сопротивляться, а ключевые вопросы о гарантиях безопасности от США остаются нерешенными.

– Украина не проиграет, – заявил глава государства.

Макрон о диалоге с Кремлем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало диалога с Владимиром Путиным не является вопросом ближайших дней.

После неформального саммита лидеров Европейского Союза в бельгийском замке Алден Бизен он подчеркнул, что Европа должна сначала определить свои цели, в частности гарантии безопасности для Украины, и только после этого начинать дискуссию с Россией.

Скандал на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали за использование шлема памяти с портретами погибших украинских спортсменов, рассказал о разговоре с президентом МОК Кирсти Ковентри.

Спортсмен подчеркнул, что во время соревнований на трибунах были замечены российские флаги, однако никакой реакции на это не последовало.

По его мнению, разный подход к украинскому спортсмену и использованию российской символики выглядит несправедливым.

В поддержку Гераскевича выступила украинская команда саночников, которая после выступления в смешанной эстафете встала на колено и подняла шлемы вверх, продемонстрировав солидарность с коллегой и почтив память погибших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

