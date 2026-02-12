Президент Владимир Зеленский подписал закон Об основных принципах жилищной политики. Документ отменяет Жилищный кодекс 1983 года и меняет правила функционирования жилищной сферы, которые действовали еще с советских времен.

Реформа жилищной политики: Зеленский подписал закон

Закон №4586-IX (зарегистрированный законопроект №12377) входит в обязательства Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Документ стал ответом на проблему многолетних квартирных очередей. Полномасштабное вторжение показало, что тысячи людей десятилетиями ожидают улучшения жилищных условий без реальных шансов получить жилье.

Согласно новому закону, бесплатное жилье от государства смогут получить четыре группы граждан: военные, спасатели, работники полиции и дети-сироты.

Для других людей, находящихся в очередях на квартиры, вводятся две новые формы поддержки — доступное жилье и социальное жилье.

Меняется подход к служебным квартирам. Они будут предоставляться только на определенный период и только на время выполнения служебных обязанностей.

Такое жилье нельзя будет приватизировать, а проживание будет осуществляться по льготной арендной плате.

По завершении работы человек должен будет освободить служебное жилье. Исключение сделают для тех, кто получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей.

Также появится новый механизм — аренда с правом выкупа. После десяти лет аренды жилье можно будет оформить в собственность. Воспользоваться этим правом позволят только один раз.

Средства, которые арендатор будет платить в течение этого периода, будут поступать в специальный фонд. Из него будут финансировать строительство нового социального жилья.

В этот же фонд будут зачисляться платежи за социальную аренду. Ее размер будет определяться отдельно для каждой семьи, но он не будет превышать 30% дохода семьи.

Социальное жилье будет находиться в собственности общин. Именно они будут предоставлять его в аренду людям, нуждающимся в поддержке.

Закон предусматривает создание двух типов операторов. Оператор социального жилья будет работать как муниципальная некоммерческая организация для помощи уязвимым группам.

Оператор доступного жилья будет действовать как бизнес, который будет предлагать аренду с выкупом или продажу жилья.

Чтобы снизить стоимость жилья, общины смогут бесплатно передавать земельные участки под строительство, предоставлять льготные кредиты или местные гарантии для привлечения финансирования.

Отдельный блок изменений касается цифровизации жилищной сферы. Закон предусматривает создание единой информационно-аналитической системы, которая объединит все данные о жилье и людях, нуждающихся в поддержке. Она будет автоматически работать с другими государственными реестрами и минимизирует коррупционные риски.

Система будет охватывать три основных направления:

— учет граждан, нуждающихся в жилье или имеющих право на помощь;

— полную базу жилищного фонда с адресами, состоянием зданий и тарифами;

— перечень программ поддержки, жилищных кооперативов, финансовых учреждений и операторов социального жилья.

Напомним, 13 января Верховная Рада приняла закон Об основных принципах жилищной политики. За него проголосовали 250 народных депутатов.

