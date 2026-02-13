В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики почасовых отключений электроэнергии 14 февраля будут действовать на протяжении всего дня для бытовых потребителей. Для промышленности введены графики ограничения мощности, передает Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — пишут в Укрэнерго.

Когда электроэнергия появляется по графику, потребителей просят использовать ее бережливо.

Графики отключений света для Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключений света для жителей Киевщины.

Графики отключений света для Днепропетровской области

Графики отключений электроэнергии на 14 февраля ДТЭК обнародовал и для Днепропетровщины.

К слову, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что после ночных обстрелов в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Николаевской областях ситуация с энергоснабжением достаточно сложная.

В то же время она добавила об усилении ремонтных работ в регионах в преддверии сильных морозов на следующей неделе.

