У суботу, 14 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графіки відключення світла по всій Україні

Графіки погодинних відключень електроенергії 14 лютого діятимуть протягом всієї доби для побутових споживачів. Для промисловості запроваджені графіки обмеження потужності, інформує Укренерго.

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зараз дивляться

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – пишуть в Укренерго.

Коли електроенергія з’являється за графіком, споживачів просять використовувати її ощадливо.

До речі, прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що після нічних обстрілів у Києві та в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській областях ситуація з енергопостачанням є досить складною.

Водночас вона додала про посилення ремонтних робіт у регіонах напередодні сильних морозів наступного тижня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.