Після нічних обстрілів у Києві та в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській областях ситуація з енергопостачанням є досить складною.

Ситуація зі світлом та теплом в областях після обстрілів

Як повідомила за результатами проведеного енергетичного селектору прем’єр-міністр Юлія Свириденко, у Києві над відновленням електропостачання працює більше 60 бригад, також продовжуються відновлювальні роботи для повернення теплопостачання у житлові будинки.

Також вона поінформувала, що в Одеській області енергетики працюють над заживленням понад 130 тисяч абонентів, які опинилися без електропостачання. Свириденко зауважила, що вже підключені обʼєкти критичної інфрастркутури.

– Очікуємо морозів наступного тижня. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергообʼєктів. Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів, – повідомила очільниця уряду в Telegram.

Вона зазначила, що за потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності.

Нагадаємо, що в Україні впродовж наступного тижня очікується різка зміна погодних умов із суттєвим похолоданням, ожеледицею та локальними небезпечними явищами.

