Украина создает резерв оборудования для восстановления поврежденных ударами РФ теплоэлектростанций, вывозя целые блоки со старых ТЭС и ТЭЦ в странах Восточной Европы.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Шмыгаль о резерве для ТЭС и ТЭЦ

По словам Шмыгаля, правительство вместе с партнерами продолжает поиск теплоэлектростанций советского типа в странах Восточной Европы, которые уже не эксплуатируются.

Сейчас смотрят

— Мы находим такие объекты, совместно с инженерами и энергетиками украинских компаний и станций проводим оценку, инвентаризацию, анализ и забираем целыми блоками оборудование, которое дает нам возможность осуществлять замену, — подчеркнул Шмыгаль.

Министр энергетики отметил, что таких объектов уже несколько, а на прошлой неделе украинская делегация посетила ряд стран Восточной Европы, с которыми планируется реализация этого механизма.

Он подчеркнул, что изготовление нового оборудования является длительным процессом, поэтому правительство использует все возможные пути для оперативного восстановления энергетики, в частности привлечение средств Фонда поддержки энергетики.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что при отсутствии новых атак россиян Украина сможет сохранить режим отключений электроэнергии на уровне 3–3,5 очереди как минимум до конца февраля.

По его словам, в ближайшие недели возможно временное усиление отключений до 4–4,5 очередей из-за морозов, однако с приближением весны ситуация будет постепенно улучшаться благодаря росту солнечной генерации и уменьшению дефицита электроэнергии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.