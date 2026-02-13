Україна створює резерв обладнання для відновлення пошкоджених ударами РФ теплоелектростанцій, вивозячи цілі блоки зі старих ТЕС і ТЕЦ у країнах Східної Європи.

Про це повідомив Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Шмигаль про резерв для ТЕС і ТЕЦ

За словами Шмигаля, уряд разом із партнерами продовжує пошук теплоелектростанцій радянського типу в країнах Східної Європи, які вже не експлуатуються.

— Знаходимо такі об’єкти, спільно з інженерами та енергетиками українських компаній та станцій проводимо оцінку, інвентаризацію, аналіз і забираємо цілими блоками обладнання, яке дає нам можливість здійснювати заміну, – наголосив Шмигаль.

Міністр енергетики зазначив, що таких об’єктів уже кілька, а минулого тижня українська делегація відвідала низку країн Східної Європи, з якими планується реалізація цього механізму.

Він наголосив, що виготовлення нового обладнання є тривалим процесом, тому уряд використовує всі можливі шляхи для оперативного відновлення енергетики, зокрема залучення коштів Фонду підтримки енергетики.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що за відсутності нових атак росіян Україна зможе зберегти режим відключень електроенергії на рівні 3–3,5 черги щонайменше до кінця лютого.

За його словами, найближчими тижнями можливе тимчасове посилення відключень до 4–4,5 черг через морози, однак із наближенням весни ситуація поступово покращуватиметься завдяки зростанню сонячної генерації та зменшенню дефіциту електроенергії.

