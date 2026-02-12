Президент Володимир Зеленський підписав закон Про основні засади житлової політики. Документ скасовує Житловий кодекс 1983 року та змінює правила функціонування житлової сфери, які діяли ще з радянських часів.

Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон

Закон №4586-IX (зареєстрований законопроєкт №12377) входить до зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

Документ став відповіддю на проблему багаторічних квартирних черг. Повномасштабне вторгнення показало, що тисячі людей десятиліттями очікують на поліпшення житлових умов без реальних шансів отримати житло.

Відповідно до нового закону, безкоштовне житло від держави зможуть отримати чотири групи громадян: військові, рятувальники, працівники поліції та діти-сироти.

Для інших людей, які перебувають у чергах на квартири, вводяться дві нові форми підтримки – доступне житло та соціальне житло.

Змінюється підхід до службових квартир. Вони надаватимуться лише на певний період і тільки на час виконання службових обов’язків.

Таке житло не можна буде приватизувати, а проживання відбуватиметься за пільговою орендною платою.

Після завершення роботи людина повинна буде звільнити службове помешкання. Виняток зроблять для тих, хто отримав інвалідність під час виконання службових обов’язків.

Також з’явиться новий механізм – оренда з правом викупу. Після десяти років оренди житло можна буде оформити у власність. Скористатися цим правом дозволять лише один раз.

Кошти, які орендар сплачуватиме протягом цього періоду, надходитимуть до спеціального фонду. З нього фінансуватимуть будівництво нового соціального житла.

До цього ж фонду зараховуватимуть платежі за соціальну оренду. Її розмір визначатимуть окремо для кожної родини, але він не перевищуватиме 30% доходу сім’ї.

Соціальне житло перебуватиме у власності громад. Саме вони надаватимуть його в оренду людям, які потребують підтримки.

Закон передбачає створення двох типів операторів. Оператор соціального житла працюватиме як муніципальна неприбуткова організація для допомоги вразливим групам.

Оператор доступного житла діятиме як бізнес, який пропонуватиме оренду з викупом або продаж житла.

Щоб зменшити вартість житла, громади зможуть безкоштовно передавати земельні ділянки під будівництво, надавати пільгові кредити або місцеві гарантії для залучення фінансування.

Окремий блок змін стосується цифровізації житлової сфери. Закон передбачає створення єдиної інформаційно-аналітичної системи, яка об’єднає всі дані про житло та людей, що потребують підтримки. Вона автоматично працюватиме з іншими державними реєстрами та мінімізує корупційні ризики.

Система охоплюватиме три основні напрями:

– облік громадян, які потребують житла або мають право на допомогу;

– повну базу житлового фонду з адресами, станом будівель і тарифами;

– перелік програм підтримки, житлових кооперативів, фінансових установ та операторів соціального житла.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада ухвалила закон Про основні засади житлової політики. За нього проголосували 250 народних депутатів.

