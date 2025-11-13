Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине сейчас переживают тяжелые времена из-за полномасштабного вторжения России. Многие из них потеряли свои дома, работу и привычную жизнь.

Некоторые украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, могут бесплатно получить жилье в новых общинах. Для этого необходимо стать на квартирный учет. Жилье может предоставляться на определенный срок или бессрочно с возможностью дальнейшей приватизации.

По словам министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина, политика в отношении внутренне перемещенных лиц должна учитывать не только выплаты, но и потребности самих людей. Основные направления работы министерства включают обеспечение жильем, системную поддержку, а также реинтеграцию и помощь в трудоустройстве.

В настоящее время также разрабатывают цифровой инструмент для сопровождения ВПЛ на всех этапах и внедряют жилищную политику с льготными кредитами и социальной арендой, а успешная реализация инициатив требует сотрудничества между государственными структурами, международными организациями и экспертным сообществом.

Факты ICTV узнавали, как ВПЛ бесплатно получить жилье и что для этого нужно.

Какие программы для проживания ВПЛ предлагают в ноябре

Минсоцполитики разработало программу обеспечения жильем переселенцев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В связи с этим министерство планирует провести опрос среди ВПЛ во временных местах размещения, чтобы выяснить их приоритеты в отношении проживания.

Кроме того, ведомство прорабатывает возможности поддержки сельских общин, которые имеют жилье и готовы обустроить его для приема переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ: как оформить для временного проживания

Бесплатное жилье для ВПЛ переселенцы могут получить из коммунальной собственности общины, где они зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ. Это жилье предоставляется бесплатно на год с возможностью продления срока.

Воспользоваться этой возможностью могут ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или владеют площадью менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство (Постановление №409). Исключение — жилье на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Право на бесплатное проживание сохраняется во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Оплачивать нужно только коммунальные услуги. Преимущество предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, нетрудоспособным лицам и пенсионерам, чье жилье разрушено или непригодно для проживания.

Пребывание на учете ВПЛ, нуждающихся во временном жилье, не является причиной для отказа в дальнейшем взятии этого лица на социальный квартирный учет, учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также учет лиц, имеющих право на получение жилья или льготных кредитов на его строительство или приобретение по государственным жилищным программам для определенных законодательством категорий.

Бесплатное жилье для ВПЛ: как получить улучшение жилищных условий

Учет для улучшения жилищных условий предусматривает бессрочное пользование жильем в домах государственного и общественного жилищного фонда с возможностью дальнейшей приватизации.

Эта возможность доступна ограниченному кругу переселенцев: участникам боевых действий, людям с инвалидностью вследствие войны, семьям погибших ветеранов или защитников Украины, а также детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые достигли 16 лет и имеют статус ВПЛ.

Социальный квартирный учет для ВПЛ

Переселенцы могут бесплатно проживать в социальном жилье по договору найма, оплачивая только коммунальные услуги. Продолжительность проживания зависит от доходов семьи.

Этот учет доступен ВПЛ, которые не имеют другого жилья на подконтрольной Украине территории или потеряли его из-за боевых действий. Также учитывается средний доход семьи за последний год — он должен быть ниже прожиточного минимума и средней стоимости аренды жилья в регионе. Приоритет в предоставлении жилья имеют переселенцы с инвалидностью I и II групп.

Бесплатное жилье для ВПЛ: какие документы нужны

Чтобы стать на квартирный учет для получения жилья на временное проживание, внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) должно подать заявление в орган местного самоуправления или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту своей регистрации как ВПЛ.

Члены семьи заявителя автоматически включаются в учет вместе с ним независимо от их места регистрации, при условии, что они не находятся на социальном квартирном учете по месту своей регистрации.

К заявлению необходимо приложить копии следующих документов:

Документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины

Паспорт гражданина Украины или другой официальный документ, подтверждающий личность и гражданство

Справка о статусе ВПЛ

Справка о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица

Справки о статусе ВПЛ членов семьи (если есть)

Документы, подтверждающие родственные связи

Свидетельство о рождении ребенка

Свидетельство о браке (для супругов)

Документ, подтверждающий опекунство или попечительство (если есть несовершеннолетние или недееспособные лица под опекой)

Идентификационный код (РНОКПП)

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Также нужны справки, удостоверяющие наличие оснований для приоритетного предоставления жилья (например, статус многодетной семьи, беременность, инвалидность, пенсионный возраст, потеря жилья из-за боевых действий и т. д.).

После подачи всех необходимых документов соответствующий орган принимает решение о постановке заявителя и его семьи на квартирный учет.

Сколько ждать жилье ВПЛ

Продолжительность ожидания жилья по любой из трех категорий квартирного учета определяется наличием соответствующих помещений в жилищном фонде.

Например, в случае появления свободного жилья для временного проживания местные органы власти обязаны передать его переселенцам не позднее чем через три рабочих дня после поступления этого помещения в фонд.

Время ожидания жилья для бессрочного пользования зависит также от порядка очередности, по которому переселенцы были поставлены на квартирный учет. Эта же процедура применяется и к социальному жилью.

