Все службы в состоянии повышенной готовности из-за похолодания — Шмыгаль
- Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что из-за ожидаемого похолодания и угрозы обстрелов все службы переведены в режим повышенной готовности для стабилизации энергосистемы.
- В то же время он сообщил об усилении устойчивости столичного энергоузла новыми мощностями газовой генерации и получении силовых трансформаторов из Германии.
Все службы находятся в состоянии повышенной готовности из-за прогнозируемого похолодания на территории Украины.
Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Шмыгаль о работе служб во время похолодания
Как утверждает Шмыгаль, необходимо объективно оценивать ситуацию.
По его словам, впереди прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой.
– Поэтому все службы работают в состоянии повышенной готовности, – заявил министр энергетики.
Он рассказал, что наблюдается положительная динамика по электроснабжению благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям.
Шмыгаль отметил, что в столице в течение дня применялись графики до двух очередей, а в Киевской области действуют минимальные очереди.
Министр энергетики поделился, что особое внимание уделяется развитию распределенной газовой генерации для покрытия дефицита.
– За сутки в Киевской области добавили еще 9 МВт. Реализация этих проектов критически важна для устойчивости энергоузла столицы, – отметил он.
Кроме этого, удалось договориться о поставке трех силовых трансформаторов из Германии.
Как рассказал министр, еще ряд партнеров объявили о намерении внести дополнительные €13 млн взносов в Фонд поддержки энергетики.
Похолодание в Украине: какой будет погода
Как сообщали Факты ICTV, в ближайшие дни Украину накроет типичный погодный маятник, ведь после относительно теплой субботы придет активный циклон со снегом, ветром и резким похолоданием.
В Укргидрометцентре сообщили о сложных погодных условиях 15-16 февраля. В частности, на западе и севере Украины прогнозируется значительный и мокрый снег, на дорогах гололедица. В то же время на юге – ночью и утром туман, а в Карпатах – порывы ветра 15-20 м/с.
Отмечается, что 16 февраля ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях будет значительный снег, в Сумской области – с дождем, в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях – значительные осадки преимущественно в виде дождя (первый уровень опасности, желтый).
Согласно прогнозу, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения.