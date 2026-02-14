Все службы находятся в состоянии повышенной готовности из-за прогнозируемого похолодания на территории Украины.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Шмыгаль о работе служб во время похолодания

Как утверждает Шмыгаль, необходимо объективно оценивать ситуацию.

По его словам, впереди прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой.

– Поэтому все службы работают в состоянии повышенной готовности, – заявил министр энергетики.

Он рассказал, что наблюдается положительная динамика по электроснабжению благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям.

Шмыгаль отметил, что в столице в течение дня применялись графики до двух очередей, а в Киевской области действуют минимальные очереди.

Министр энергетики поделился, что особое внимание уделяется развитию распределенной газовой генерации для покрытия дефицита.

– За сутки в Киевской области добавили еще 9 МВт. Реализация этих проектов критически важна для устойчивости энергоузла столицы, – отметил он.

Кроме этого, удалось договориться о поставке трех силовых трансформаторов из Германии.

Как рассказал министр, еще ряд партнеров объявили о намерении внести дополнительные €13 млн взносов в Фонд поддержки энергетики.

Похолодание в Украине: какой будет погода

Как сообщали Факты ICTV, в ближайшие дни Украину накроет типичный погодный маятник, ведь после относительно теплой субботы придет активный циклон со снегом, ветром и резким похолоданием.

В Укргидрометцентре сообщили о сложных погодных условиях 15-16 февраля. В частности, на западе и севере Украины прогнозируется значительный и мокрый снег, на дорогах гололедица. В то же время на юге – ночью и утром туман, а в Карпатах – порывы ветра 15-20 м/с.

Отмечается, что 16 февраля ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях будет значительный снег, в Сумской области – с дождем, в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях – значительные осадки преимущественно в виде дождя (первый уровень опасности, желтый).

Согласно прогнозу, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения.

