Пик морозов ожидается 16-18 февраля, когда температура ночью на севере и западе снизится до −12…−18°C, после чего снова начнутся температурные колебания.

Об этом Факты ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на выходные

На выходные 14-15 февраля в Украине в целом должна быть достаточно разнообразная погода. Так, по словам синоптика, 14 февраля можно рассчитывать на более спокойный характер погоды за счет влияния теплой воздушной массы с юго-запада.

– Разве что в восточной части страны, на Закарпатье и Прикарпатье еще могут быть дожди, – предупредила она.

На остальной территории, по прогнозам Натальи Птухи, сохранятся туманы. Особенно – в Киевской области, где есть предупреждение об этом на ближайшую ночь и первую половину дня.

По ее словам, ночью местами дожди будут сочетаться с мокрым снегом.

– А вот 15 февраля характер погоды ощутимо изменится, поскольку ее будет формировать активный южный циклон, который будет перемещаться к нам с Балкан в северо-восточном направлении, – предупредила синоптик.

Она рассказала, что больше всего осадков будет в западных и северных областях. В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможен значительный снег.

Температура воздуха в воскресенье в течение суток будет колебаться в пределах 0…-5°C.

Синоптик добавила, что ветер будет северо-восточный и более ощутимый, чем раньше, что будет добавлять дискомфорта.

В Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях также могут быть более интенсивные значительные дожди и усиление ветра.

Прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Наталья Птуха предупредила, что следующая неделя начнется с того, что 16 февраля циклон уйдет в северо-восточном направлении и к нам поступит холодный воздух из северных широт.

– Это приведет к снижению температуры, особенно в западных, северных и Винницкой областях. Еще ночью местами будет выпадать снег по северо-восточной части. В Киевской области временами может быть снег в ночные часы, но в дальнейшем уже, в принципе, осадки постепенно прекратятся, – прогнозирует эксперт.

Она рассказала, что 17 февраля на территории Украины будет без существенных осадков, 18 – везде, кроме западных областей, пройдет небольшой снег.

Синоптик подчеркнула, что самыми прохладными днями станут 16, 17 и 18 февраля. Так, значение температуры в западных, северных областях ночью достигнет -12…-18°C, днем – 5…– 11°C.

Остальная территория ночью будет иметь – 4…-10°C, днем – -1…-7°C. На юго-востоке страны ночью – 0…-6°C, днем будет держаться 0…+5°C.

В дальнейшем, по ее словам, должна быть тенденция к ослаблению морозов.

– К сожалению, полного прекращения холодов пока нет. Снова вот эти температурные качели, они будут иметь место и в ближайшую неделю. 19-21 числа там также, в принципе, временами может снежить, – рассказала эксперт.

Птуха отметила, что за счет качелей в Украине будут не такие интенсивные морозы и ожидаются более лояльные условия.

В северных областях может быть до -16°C, а днем – умеренные 0…-6°C.

Напомним, 2 февраля степной сурок Тимко IV, который живет на исследовательской станции Харьковского национального университета имени В. Каразина в Нестеровке, сделал прогноз, когда украинцам ждать прихода весны.

