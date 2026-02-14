Не будем говорить публично: Зеленский об энергетическом перемирии с РФ
- Вопрос энергетического перемирия между Украиной и РФ планируют поднять во время переговоров в Женеве 17–18 февраля, однако детали пока не разглашаются.
- Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердили актуальность этой темы, подчеркнув невозможность ее публичного обсуждения.
Вопрос энергетического перемирия между Украиной и Российской Федерацией пока не будет обсуждаться публично.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене 14 февраля.
Зеленский об энергетическом перемирии
Корреспонденты спросили у Зеленского, планируют ли обсуждать энергетическое перемирие во время нового раунда переговоров между Украиной и Россией.
– Пока не будем говорить публично об энергетическом перемирии, – ответил президент Украины.
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров уточнил, что этот вопрос планируют обсудить во время переговоров.
Но он утверждает, что украинская сторона не может говорить публично об этом.
– Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы не можем говорить публично, – утверждает Умеров.
Новый раунд переговоров между Украиной, Россией и США состоится 17-18 февраля в Женеве.
Кроме этого, секретарь СНБО Рустем Умеров объявил список должностных лиц, которые будут представлять Украину на переговорах на следующей неделе.