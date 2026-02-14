Вопрос энергетического перемирия между Украиной и Российской Федерацией пока не будет обсуждаться публично.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене 14 февраля.

Зеленский об энергетическом перемирии

Корреспонденты спросили у Зеленского, планируют ли обсуждать энергетическое перемирие во время нового раунда переговоров между Украиной и Россией.

– Пока не будем говорить публично об энергетическом перемирии, – ответил президент Украины.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров уточнил, что этот вопрос планируют обсудить во время переговоров.

Но он утверждает, что украинская сторона не может говорить публично об этом.

– Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы не можем говорить публично, – утверждает Умеров.

Новый раунд переговоров между Украиной, Россией и США состоится 17-18 февраля в Женеве.

Кроме этого, секретарь СНБО Рустем Умеров объявил список должностных лиц, которые будут представлять Украину на переговорах на следующей неделе.

