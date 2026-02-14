Усі служби у стані підвищеної готовності через похолодання — Шмигаль
- Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що через очікуване похолодання та загрозу обстрілів усі служби переведені у режим підвищеної готовності для стабілізації енергосистеми.
- Водночас він повідомив про посилення стійкості столичного енерговузла новими потужностями газової генерації та отримання силових трансформаторів від Німеччини.
Усі служби перебувають у стані підвищеної готовності через прогнозоване похолодання на території України.
Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Шмигаль про роботу служб під час похолодання
Як стверджує Шмигаль, необхідно обʼєктивно оцінювати ситуацію.
За його словами, попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою.
– Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності, – заявив міністр енергетики.
Він розповів, що спостерігається позитивна динаміка щодо електропостачання завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам.
Шмигаль зазначив, що у столиці протягом дня застосовувалися графіки до двох черг, а у Київській області діють мінімальні черги.
Міністр енергетики поділився, що особлива увага приділяється розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту.
– За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці, – зазначив він.
Крім цього, вдалося домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини.
Як розповів міністр, ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові €13 млн внесків до Фонду підтримки енергетики.
Похолодання в Україні: якою буде погода
Як повідомляли Факти ICTV, найближчими днями Україну накриє типовий погодний маятник, адже після відносно теплої суботи прийде активний циклон зі снігом, вітром і різким похолоданням.
В Укргідрометцентрі повідомили про складні погодні умови 15-16 лютого. Зокрема, на Заході та Півночі України прогнозується значний і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Водночас на Півдні – вночі та вранці туман, а у Карпатах – пориви вітру 15-20 м/с.
Зазначається, 16 лютого вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях буде значний сніг, на Сумщині – з дощем, у Черкаській, Полтавській та Харківській областях – значні опади переважно у вигляді дощу (перший рівень небезпечності, жовтий).
Згідно з прогнозом, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту, ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення.