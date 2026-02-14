Усі служби перебувають у стані підвищеної готовності через прогнозоване похолодання на території України.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Шмигаль про роботу служб під час похолодання

Як стверджує Шмигаль, необхідно обʼєктивно оцінювати ситуацію.

За його словами, попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою.

– Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності, – заявив міністр енергетики.

Він розповів, що спостерігається позитивна динаміка щодо електропостачання завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовам.

Шмигаль зазначив, що у столиці протягом дня застосовувалися графіки до двох черг, а у Київській області діють мінімальні черги.

Міністр енергетики поділився, що особлива увага приділяється розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту.

– За добу на Київщині додали ще 9 МВт. Реалізація цих проєктів критично важлива для стійкості енерговузла столиці, – зазначив він.

Крім цього, вдалося домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини.

Як розповів міністр, ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові €13 млн внесків до Фонду підтримки енергетики.

Похолодання в Україні: якою буде погода

Як повідомляли Факти ICTV, найближчими днями Україну накриє типовий погодний маятник, адже після відносно теплої суботи прийде активний циклон зі снігом, вітром і різким похолоданням.

В Укргідрометцентрі повідомили про складні погодні умови 15-16 лютого. Зокрема, на Заході та Півночі України прогнозується значний і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Водночас на Півдні – вночі та вранці туман, а у Карпатах – пориви вітру 15-20 м/с.

Зазначається, 16 лютого вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях буде значний сніг, на Сумщині – з дощем, у Черкаській, Полтавській та Харківській областях – значні опади переважно у вигляді дощу (перший рівень небезпечності, жовтий).

Згідно з прогнозом, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту, ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення.

