В Мюнхене украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским договорилась с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля.

Об этом сообщил глава государства.

Пакеты помощи Украине

По словам президента, Украина ежедневно страдает от российских ударов — восстановительные работы в городах и общинах не прекращаются.

Только за эту неделю россияне выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические.

— Сегодня под ударом врага были Одесская, Донецкая, Запорожская и Сумская области. Как и раньше, главная цель этих ударов — энергетика, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, враг намеренно комбинирует удары так, чтобы уничтожить генерацию электроэнергии, подстанции и электросеть.

— Многие удары были по жилой инфраструктуре. Значительную часть ракет наши воины сбивают, но, к сожалению, не все. Поэтому в защите жизни не может быть пауз, — отмечает президент Украины.

Он сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности украинская делегация договорилась с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для нашего государства до 24 февраля.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за готовность помогать и рассчитывает, что вся помощь поступит оперативно. Президент подчеркнул, что средства противовоздушной обороны нужны Украине каждый день, чтобы лишить Россию рычагов террора.

Напомним, что сегодня ночью россияне атаковали Украину 83 ударными дронами. 55 БПЛА удалось сбить, однако есть и попадания в Одессе и Запорожье.

