У Мюнхені українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським домовилася з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого.

Про це повідомив глава держави.

Пакети допомоги Україні

За словами президента, Україна щодня потерпає від російських ударів — відновлювальні роботи у містах та громадах не припиняються.

Лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб та 50 ракет, майже всі з них балістичні.

— Сьогодні під ударом ворога були Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина. Як і раніше, головна ціль цих ударів — енергетика, — наголосив Зеленський.

За його словами, ворог навмисно комбінує удари так, щоб знищити генерацію електроенергії, підстанції та електромережу.

— Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз, — зауважує президент України.

Він повідомив, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки українська делегація домовилася з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для нашої держави до 24 лютого.

Володимир Зеленський подякував партнерам за готовність допомагати і розраховує, що вся допомога надійде оперативно. Президент наголосив, що засоби протиповітряної оборони потрібні Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну 83 ударними дронами. 55 БпЛА вдалося збити, проте є і влучання в Одесі та у Запоріжжі.

