Україна готується до зустрічей у форматі енергетичного Рамштайну, яким відбудеться незабаром у Франції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в областях.

Зеленський про енергетичний Рамштайн

– Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного Рамштайну на тижні у Франції, – заявив Зеленський.

За його словами, будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, міністри зі США, Канади та з ЄС.

Як зазначив президент, визначили конкретні речі, які потрібні України. Саме на таких пакетах підтримки енергетики зосередиться міністр, сказав він.

Президент розповів, що протягом ночі російські війська застосували ракети проти об’єктів української енергетики, проте відпрацювали сили протиповітряної оборони України.

Окремо на селекторі обговорили ситуацію у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Тернопільській, Київській областях та столиці, заявив Зеленський.

Як зазначив президент, він доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, а загалом за програмою планують вийти на рівень близько 90 тис. пакунків.

