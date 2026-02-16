ВСУ поразили узел связи и пункт управления БпЛА РФ: данные Генштаба
- Силы обороны Украины успешно поразили районы сосредоточения живой силы, узел связи и пункт управления БПЛА оккупантов в Запорожской и Донецкой областях.
- Генштаб ВСУ подтвердил результативные удары по вражеским объектам, отметив, что потери агрессора в настоящее время уточняются.
Силы обороны Украины нанесли удар по районам сосредоточения живой силы российских войск, узлу связи и пункту управления беспилотниками.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Удар по живой силе, связи и пункту управления дронами РФ
По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 16 февраля удалось нанести удар по району сосредоточения живой силы российской армии в районе населенного пункта Калиновка на временно оккупированной части Запорожской области.
Вчера, 15 февраля, Силы обороны Украины поразили узел связи врага в районе Новопавловки Донецкой области.
В то же время в районе населенного пункта Березовое Днепропетровской области украинские защитники нанесли удар по сосредоточению живой силы российских оккупантов.
Кроме этого, в районе Затишья Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотников российской армии. Отмечается, что потери России и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
По информации Генерального штаба ВСУ, в дальнейшем Силы обороны Украины будут системно осуществлять действия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.