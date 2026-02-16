Силы обороны Украины нанесли удар по районам сосредоточения живой силы российских войск, узлу связи и пункту управления беспилотниками.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Удар по живой силе, связи и пункту управления дронами РФ

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 16 февраля удалось нанести удар по району сосредоточения живой силы российской армии в районе населенного пункта Калиновка на временно оккупированной части Запорожской области.

Вчера, 15 февраля, Силы обороны Украины поразили узел связи врага в районе Новопавловки Донецкой области.

В то же время в районе населенного пункта Березовое Днепропетровской области украинские защитники нанесли удар по сосредоточению живой силы российских оккупантов.

Кроме этого, в районе Затишья Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотников российской армии. Отмечается, что потери России и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

По информации Генерального штаба ВСУ, в дальнейшем Силы обороны Украины будут системно осуществлять действия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.

