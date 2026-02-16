За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 217 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 131 управляемую авиабомбу.

Сейчас смотрят

Кроме того, применил 3031 дрон-камикадзе и осуществил 2522 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1454-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.