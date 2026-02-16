Минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1454-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

