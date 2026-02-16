Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
1 хв.
Карта бойових дій на 16 лютого 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу.
Зараз дивляться
Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1454-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.