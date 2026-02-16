Россия теряет 30-35 тыс. военных в месяц, и такие масштабы потерь немыслимы для современной войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Заявление Зеленского о потерях РФ

Президент подчеркнул, что позволять агрессору “что-то забрать” — стратегическая ошибка, которая уже неоднократно приводила к масштабным войнам.

— Сейчас он (Владимир Путин, — Ред.) теряет 30–35 тыс. человек в месяц. Можете себе это представить в XXI веке? Он теряет 35 тыс. ежемесячно. Я не уверен, что он об этом знает, — сказал Зеленский.

По его словам, Россия уже потеряла значительную часть подготовленных военных, однако в случае паузы в войне Кремль может восстановить армию, нарастить численность и снова представлять серьезную угрозу.

Президент также предупредил, что попытки “умиротворения” агрессора не работают, а уступки только откладывают новую фазу войны.

Зеленский напомнил, что подобные ошибки мир уже совершал ранее — во время агрессии России против Грузии, оккупации Чечни и начала войны против Украины в 2014 году.

По его убеждению, отсутствие жесткой реакции только поощряет дальнейшую агрессию, а нынешние потери России свидетельствуют о высокой цене, которую Кремль платит за войну.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла еще 1 180 солдат.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 454-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

