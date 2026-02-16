Росія втрачає 30–35 тис. військових на місяць, і такі масштаби втрат є немислимими для сучасної війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Заява Зеленського про втрати РФ

Президент наголосив, що дозволяти агресору “щось забрати” — стратегічна помилка, яка вже неодноразово призводила до масштабних воєн.

— Зараз він (Володимир Путін, — Ред.) втрачає 30–35 тис. людей на місяць. Можете собі це уявити у XXI столітті? Він втрачає 35 тис. щомісяця. Я не впевнений, що він про це знає, — сказав Зеленський.

За його словами, Росія вже втратила значну частину підготовлених військових, однак у разі паузи у війні Кремль може відновити армію, наростити чисельність і знову становити серйозну загрозу.

Президент також застеріг, що спроби “умиротворення” агресора не працюють, а поступки лише відкладають нову фазу війни.

Зеленський нагадав, що подібні помилки світ уже робив раніше — під час агресії Росії проти Грузії, окупації Чечні та початку війни проти України у 2014 році.

На його переконання, відсутність жорсткої реакції лише заохочує подальшу агресію, а нинішні втрати Росії свідчать про високу ціну, яку Кремль платить за війну.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби російська окупаційна армія втратила ще 1 180 солдатів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 454-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

