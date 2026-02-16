В ночь на 16 февраля в Украине произошло несколько резонансных событий – от нападения на военнослужащих в Одессе до семейной трагедии во Львовской области.

Параллельно президент анонсировал новый санкционный пакет, а украинский спортсмен после дисквалификации на Олимпиаде объявил о запуске социального проекта.

Подробнее об главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Нападение на военных ТЦК в Одессе

В Киевском районе Одессы 15 февраля группа гражданских лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, во время проверки военно-учетных документов и сопровождения нарушителя в районный ТЦК группа оповещения подверглась агрессивному физическому давлению.

Против военных применили слезоточивые вещества и физическую силу.

В результате инцидента военнослужащие получили телесные повреждения различной степени тяжести и химические ожоги роговицы глаз.

Пострадавших госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации.

Трагедия в Станиславчике на Львовщине

В селе Станиславчик Золочевского района на Львовщине обнаружили тела двух детей в возрасте 13 и 15 лет и их 42-летнего отца.

Около 21:25 15 февраля в полицию поступило сообщение о выстрелах в одном из домов.

Предварительно установлено, что мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью.

По данному факту открыто уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой «самоубийство».

Досудебное расследование продолжается.

В местной службе по делам детей отметили, что семья на учете не состояла и характеризовалась как благополучная.

Зеленский анонсировал новый санкционный пакет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового санкционного пакета против российских лиц, которые, по его словам, работают на войну и используют спорт как инструмент пропаганды.

В вечернем обращении глава государства подчеркнул, что соответствующие документы уже подготовлены.

По его словам, этот санкционный пакет должен стать сигналом для международного сообщества о недопустимости поддержки агрессии и замалчивания преступлений войны.

Гераскевич объявил о проекте после дисквалификации

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после дисквалификации на Зимние Олимпийские игры 2026 объявил о запуске проекта поддержки семей погибших спортсменов.

В своем видеообращении спортсмен отметил, что его “шлем памяти” с изображениями погибших атлетов стал напоминанием миру о цене войны.

Он отметил, что распространение российской пропаганды в международном спорте недопустимо, ведь за это приходится платить человеческими жизнями.

США потратили почти $3 млрд на операцию в Карибском регионе

По данным Bloomberg, Соединенные Штаты потратили около $2,9 млрд на передислокацию войск и проведение операций в Карибском бассейне и странах Центральной и Южной Америки.

Операция Southern Spear была начата по приказу Дональда Трампа в середине ноября.

Одной из крупнейших статей расходов стало развертывание авианосной группы во главе с USS Gerald R. Ford, что, по оценкам издания, стоило около $740 млн.

За первые два месяца операции в регионе было сосредоточено до 20% военного флота США.

Буданов на пути в Женеву

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что вместе с коллегами отправился в Женеву, где запланирован следующий раунд переговоров.

– На пути в Женеву. Впереди – следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены, – отметил он.

По информации Reuters, во вторник, 17 февраля, в Женеве состоятся отдельные дипломатические переговоры – по Ирану и по войне России против Украины.

Ожидается, что делегация США, в состав которой входят спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер, сначала проведет встречи с иранской стороной при посредничестве Омана, а затем присоединится к трехсторонним переговорам с представителями Украины и России.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1454-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.