Украинская делегация уже находится в Женеве и готовится к переговорам, которые состоятся 17 — 18 февраля. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве

— Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве, готовится к переговорам. Россия не может устоять перед соблазном последних дней зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать, — сказал Зеленский в вечернем обращении 16 февраля.

По его словам, прежде всего это касается США. Глава государства подчеркнул, что прошел почти год с начала активной дипломатии, на которую согласилась Украина.

— Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и надолго. Россия отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике, — заявил президент.

Сейчас смотрят

Он добавил, что Украина рассчитывает на действия партнеров, которые будут заставлять агрессора к миру.

Россияне готовят новые массированные удары

Глава государства сообщил, что разведка докладывает о подготовке россиянами новых массированных ударов по энергетике Украины.

— Необходимо, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, эволюционируют. Зло тоже развивается. К сожалению. Это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров, — отметил глава государства.

Он добавил, что любая задержка в поставках ракет для ПВО способствует увеличению масштабов ущерба от ударов.

— Необходимо, чтобы все, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно. Важно, чтобы партнеры не молчали, — подчеркнул Зеленский.

Санкции против участников российской агрессии

Президент провел совещание по санкциям против РФ с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и уполномоченным по санкциям Владиславом Власюком.

Он поручил подготовить четкий перечень лиц, участвующих в войне России против Украины и не заслуживающих посещать демократические страны.

— Также поручил подготовить четкий перечень лиц, которые участвуют в войне России против Украины, а также служат Путину и его безумию и точно не заслуживают посещать демократические страны”, — подчеркнул Зеленский.

Украинская сторона планирует договариваться с партнерами, чтобы все участники российской агрессии и те, кто им помогал, не имели возможности свободно передвигаться по миру.

Договоренности с партнерами о поддержке энергетики

Президент рассказал о беседе с министром энергетики Денисом Шмыгалем о предварительных договоренностях с партнерами о пакетах поддержки.

— Это касается и финансовой поддержки, и оборудования, и необходимых вещей для нашей устойчивости, для восстановления в Украине, — уточнил президент.

Он добавил, что энергетический Рамштайн состоится на этой неделе во Франции. На нем будут присутствовать представители Большой семерки и других стран Европы.

Президент рассказал, что есть наработки для стратегического энергетического партнерства Украины и Соединенных Штатов.

Также, по его словам, есть мощные наработки в сотрудничестве с Европой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.