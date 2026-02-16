Українська делегація вже перебуває у Женеві та готується до перемовин. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Українська делегація готується до переговорів у Женеві

– Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 16 лютого.

За його словами, передусім це стосується США. Глава держави наголосив, що минув майже рік з початку активної дипломатії, на яку погодилася Україна.

– Ми погодилися на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь – безумовно й довготривало. Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці, – заявив президент.

Зараз дивляться

Він додав, що Україна розраховує на дії партнерів, які змушуватимуть агресора до миру.

Росіяни готують нові масовані удари

Зеленський заявив, що розвідка доповідає про підготовку росіянами нових масованих ударів по енергетиці України.

– Треба, щоб ППО була налаштована правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, еволюціонують. Зло теж розвивається. На жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів, – зауважив глава держави.

Він додав, що будь-яка затримка у постачанні ракет для ППО сприяє масштабуванню шкоди від ударів.

– Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно. Важливо, щоб партнери не мовчали, – наголосив Зеленський.

Санкції проти учасників російської агресії

Президент провів нараду щодо санкцій проти РФ з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та уповноваженим по санкціях Владиславом Власюком.

Він доручив підготувати чіткий перелік осіб, які беруть участь у війні Росії проти України і не заслуговують відвідувати демократичні країни.

– Також доручив готувати чіткий перелік осіб, які беруть участь у війні Росії проти України, а також служать Путіну та його божевіллю і точно не заслуговують відвідувати демократичні країни”, – наголосив Зеленський.

Українська сторона планує домовлятися з партнерами, щоб усі учасники російської агресії та ті, хто їм допомагав, не мали можливості вільно пересуватися світом.

Домовленості з партнерами щодо підтримки енергетики

Президент розповів про розмову із міністром енергетики Денисом Шмигалем щодо попередніх домовленостей з партнерами про пакети підтримки.

– Це стосується і фінансової підтримки, і обладнання, і необхідних речей для нашої стійкості, для відновлення в Україні, – уточнив президент.

Він додав, що енергетичний Рамштайн відбудеться цього тижня у Франції. На ньому будуть присутні представники Великої сімки та інших країн Європи.

Президент розповів, що є напрацювання для стратегічного енергетичного партнерства України та Сполучених Штатів.

Також, за його словами, є потужні напрацювання у співпраці з Європою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.