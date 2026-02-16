Получить статус многодетной семьи могут семьи, которые воспитывают трех и более детей, включая тех, кто учится по дневной или дуальной форме получения образования.

Как оформить статус многодетной семьи, куда обращаться и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.

Что дает статус многодетной семьи — льготы

Получение статуса многодетной семьи дает возможность пользоваться различными социальными гарантиями, которые способствуют улучшению благосостояния.

В Украине для таких семей предусмотрен ряд льгот и социальных выплат, согласно закону Украины Об охране детства (статья 13), в частности:

50% скидка на коммунальные услуги в пределах норм, предусмотренных законодательством;

50% скидка на оплату твердого топлива для домов без центрального отопления;

бесплатные лекарства для детей по рецептам;

бесплатный проезд для детей в общественном транспорте;

бесплатный отдых и оздоровление для детей.

Государство поддерживает многодетные семьи и предоставляет ежемесячную денежную помощь. Ее размер составляет 2 100 грн на третьего и последующего ребенка до шести лет. Выплата начинается после рождения третьего ребенка и продолжается до достижения им шестилетнего возраста.

Помощь не предоставляется в случае, если на момент обращения многодетная семья уже получает базовую социальную помощь в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 371 Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи.

Статус многодетной семьи: как получить

Для получения статуса многодетной семьи можно обратиться в один из следующих органов:

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве госадминистрации;

Исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе совета.

Обращение можно подать независимо от места жительства.

Как получить статус многодетной семьи в Украине в 2026 году: перечень документов

Для оформления статуса многодетной семьи необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или вид на жительство и идентификационный код;

документ, подтверждающий место жительства (предоставляется при необходимости);

справку о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении лиц;

документы, подтверждающие право на льготы (свидетельства о рождении детей).

Также могут понадобиться справки из учебных заведений для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования.

Этот перечень документов может быть расширен, в соответствии с требованиями конкретного органа, в который подается заявление.

Статус многодетной семьи присваивается после рассмотрения представленных документов. Удостоверение многодетной семьи выдается бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Срок действия удостоверения определяется отдельно для каждой семьи. Удостоверение для детей из многодетной семьи выдается с 6 лет.

Итак, статус родителей многодетной семьи обеспечивает семьям доступ к государственной поддержке и льготам. Обращение в соответствующие органы с необходимыми документами позволит получить удостоверение, подтверждающее этот статус, и воспользоваться предусмотренными законодательством привилегиями.

