Отримати статус багатодітної сім’ї можуть родини, які виховують трьох і більше дітей, зокрема тих, хто навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Як оформити статус багатодітної сім’ї, куди звертатися та які документи необхідні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що дає статус багатодітної сім’ї — пільги

Отримання статусу багатодітної сім’ї надає можливість користуватися різними соціальними гарантіями, які сприяють покращенню добробуту.

В Україні для таких сімей передбачено низку пільг та соціальних виплат, що регулюються законом України Про охорону дитинства (стаття 13), зокрема:

50% знижка на комунальні послуги в межах норм, передбачених законодавством;

50% знижка на оплату твердого палива для будинків без центрального опалення;

безплатні ліки для дітей за рецептами;

безплатний проїзд для дітей у громадському транспорті;

безплатний відпочинок та оздоровлення для дітей.

Держава підтримує багатодітні сім’ї та надає щомісячну грошову допомогу. Її розмір становить 2 100 грн на третю і наступну дитину до шести років. Виплата починається після народження третьої дитини й триває до досягнення нею шестирічного віку.

Допомога не надається у разі, якщо на момент звернення багатодітна сім’я вже отримує базову соціальну допомогу відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №371 Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.

Статус багатодітної сім’ї: як отримати

Для отримання статусу багатодітної сім’ї можна звернутися до одного з органів:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві держадміністрації;

Виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

Звернення можна подати незалежно від місця проживання.

Як отримати статус багатодітної сім’ї в Україні у 2026 році: перелік документів

Для оформлення статусу багатодітної сім’ї необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або посвідка на проживання та ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує місце проживання (надається за потреби);

довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

документи, що підтверджують право на пільги (свідоцтва про народження дітей);

Також можуть знадобитися довідки з навчальних закладів для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Цей перелік документів може бути розширений відповідно до вимог конкретного органу, до якого подається заява.

Статус багатодітної сім’ї надається після розгляду поданих документів. Посвідчення багатодітної сім’ї видається безплатно протягом 10 робочих днів.

Строк дії посвідчення визначається окремо для кожної сім’ї. Посвідчення для дітей з багатодітної сім’ї видається з 6 років.

Отже, статус батьків багатодітної сім’ї забезпечує родинам доступ до державної підтримки та пільг. Звернення до відповідних органів з необхідними документами дозволить отримати посвідчення, що підтверджує цей статус, та скористатися передбаченими законодавством привілеями.

